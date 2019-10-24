行政院會上午核定衛福部「社會安全網推動成果」報告，針對去年2月核定「強化社會安全網計畫」，預計3年投入近70億元推動工作，蘇揆責成衛福部協同跨部會全力推動，建立「以家庭為核心」的工作模式，進行跨部會合作，落實計畫內容。

蘇揆表示，社會安全網之所以稱做「網」，就是希望透過中央與地方、政府與民間各界的力量，撐住、接住在體制邊緣、最需要幫助的脆弱個體，讓每一個國民都可以感到安心，並且安穩的被支持著，因此，這個網目，必須要儘可能的做到細密又強韌。

蘇揆說，為補強過去服務體系未能有效整合的缺漏，政府將社福、教育、就業、治安等部門做一統整，並於去年2月核定「強化社會安全網計畫」，預計3年投入近70億元，支持地方政府增設社福中心、充實服務人力、整合保護性服務，建構更完整綿密的家庭、社區支持網絡，希望能全力做到及早預警，並針對危機家庭提供整合性服務。

蘇揆表示，本計畫截至目前已協助地方政府布建129處社福中心，增加近2千個服務人力，並建立集中派案與早期風險評估預警機制，不僅讓民眾求助管道暢通，98％保護性案件都已經能在24小時內完成評估派案，讓政府對弱勢民眾的服務，已由點擴大到面。政府也透過政策引導，全面調高公、私部門社工人員薪資，鼓勵更多社工人員可以長任久留；更透過修訂「護兒四法」，完善兒少保護法制，全力杜絕不當對待兒少事件發生；另並藉由推動兒少帳戶，協助超過1萬戶的經濟弱勢家庭逐步自立脫離貧。

蘇並指示，後續仍請衛福部協同內政、教育、勞動、法務等機關全力推動，建立「以家庭為核心」的工作模式，進行跨部會合作，也請各地方首長能夠共同重視，持續充實人力，並鼓勵社區內形成自發性的關懷、互助團體。

(中時 )