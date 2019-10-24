國民黨昨天起展開不分區提名作業，黨內有意角逐者暗潮洶湧，詢及若被人推薦當不分區立委的意願，前立法院長王金平今天下午參加前財政部長顏慶章新書發表會後受訪表示，自己說過絕對不留在立法院，該畢業就畢業，人總要能夠在適當時機畫下一個完美句點。至於脫黨參選，王淡然地說，以後再說吧。

前財政部長顏慶章新書發表會下午在陸軍聯誼廳舉行，王金平致詞時說，顏慶章跟他看法極為相近，給他很多靈感、資訊，開玩笑地說，未來請顏慶章來擔任競選國政顧問團的首席顧問也不為過。此話一出，在場與會者不約而同鼓掌致意。

王金平說，剛才記者圍那麼多，問他明天總質詢完，是不是就裸退，他回答明天質詢完，他依然還是穿得整整齊齊的西裝出來，怎麼會裸退，反虧記者有時候想像太豐富，讓大家留作趣談，大家不要當真。

王金平表示，媒體問他是否繼續參選，他說「參選到底」從頭到尾沒有改變，要怎麼選，他不知道，上天要他選的話，上天會開一條路給他走，大家慢慢地看。

(中時 )