▲台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽即將登場，副縣長陳正昇實際體驗托盤服務的技巧。（楊樹煌攝）

▲副縣長正昇、觀光處長王源鍾及縣議員賴燕雪等看到每天在第1線為遊客服務的餐旅從業人員的專業技術與辛苦，無不連聲稱許「術業有專攻」值得佩服。（楊樹煌攝）

由南投縣旅館商業同業公會主辦的「第5屆台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽」，11月26日將在溪頭妖怪村舉行，競賽分為學生及在職組，已有73隊報名，仍持續增加中，副縣長陳正昇今24日期許觀光旅館業自立自強，從提升服務品質來吸引更多的消費族群。

副縣長陳正昇今天在蘿西家族南投稅務出張所參加記者會時指出，南投縣旅館公會及業者們的用心努力和付出，讓這項包括整床及托盤等餐旅服務基本工夫的全國競賽，1年比1年精彩，同時也讓學生們透過比賽，增加信心與榮譽感，對未來進入職場有正向助益。

2019台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽，分為學生及在職組2大類，學生組則又分為高中及大專組，比賽項目則分為整床及托盤2項，目前報名高中組整床競賽有12組，托盤競賽有12 組；大專組整床競賽14組；托盤競賽14組；在職組整床競賽有11組，托盤競賽8組；共有73組146人次參賽，主辦單位仍持續受理報名中。

南投縣旅館公會理事王富德代表理事長林志穎表示，面對整個大環境低迷景氣的影響，旅遊業者更要打起精神、團結一心，持續提升服務品質及水準，才能吸引更多人潮前來南投旅遊。

記者會上，陳副縣長、王富德理事、縣府觀光處長王源鍾及縣議員賴燕雪都實際示範，並體驗托盤服務的技巧，對於每天為遊客服務的第1線餐旅從業人員的專業技術與辛苦，連連稱許「術業有專攻」值得佩服。

(中時 )