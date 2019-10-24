國道公路警察局第2公路警察大隊針對易壅塞出口匝道路段規畫建置有「天眼」之稱的高解析度攝影機，其中國道1號南下93.5公里、新竹南下出口匝道將於11月1日0時起正式啟用，並針對違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線

等3項違規開罰，駕車族要小心看管自己的荷包了。

有「荷包殺手」之稱的「天眼」因是高解析度攝影機，所有行經的違規車輛都將無所遁行，常有跨越雙白線、槽化線等不好駕駛習慣的駕駛要多留意。

國道警方表示，目前高公局於交流道出口設置了9處高畫質攝影機，目前還在持續進行增設中，預計在2019年底將完成共18處的建置。

目前「天眼」將針對「違規插隊」、「橫跨雙白線」、「橫跨槽化線」等3項違規開罰，相關執法地點可至國道公路警察局全球資訊網上查詢詳細公告執法地點。

國道2大隊呼籲駕駛要下高速公路時，應提早變換至外側車道跟著車隊循序進入減速車道，切勿在主線車道伺機插入連貫車隊，以免造成後方車輛追撞肇事，違者可處以新臺幣 3000至6000元罰鍰。

(中時 )