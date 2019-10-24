近日食物外送員接連發生多起意外，引發社會關注，勞動部職安署除了啟動專案勞檢外，今天邀請9家外送業者、台北市勞檢處與新北市勞檢處再度召開會議，會中決定強化食物外送作業安全指引法效性，擬修正「職業安全衛生設施規則」，違反安全指引可依職安法開罰。

今天出席的業者包括foodomo、foodpanda、UberEATS、Deliveroo（戶戶送）、有無快送、lalamove啦啦快送、Quick pick（快點網路點餐）、Cutaway。而街口外送則請假。

職安署署長鄒子廉會後說明表示，今天結論包括「以安全為重，合理派單」、「強化食物外送員保險保障」、「外送作業必要安全防護措施」及「強化食物外送作業安全指引法效性」。

鄒子廉指出，今天業者共識包括就交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等素予評評估，並透過程式設計、演算法適當分配派單，避免不合理接單、逾時急催等機制，同時檢討計酬、獎勵、懲戒等制度；強化商業保險機制，提升食物外送員權益保障；提供外送員安全帽、反光背心、反光標示及連絡通訊設備等必要安全防護措施，並加強作業安全訓練。

鄒子廉也說，目前規範業者的食物外送安全指引，只有行政指導沒有法效性，因此未來擬修正「食物外送作業安全指引」及「職業安全衛生設施規則」，把指引列入其中，違反時可依職安法開罰3萬元至15萬元或3萬至30萬元。

至於國慶連假意外死亡的2名外送員，鄒子廉則說，2家業者還在跟罹災者和解中，依法要在15天內補償，如果未依法補償，將給予行政處分。

(中時 )