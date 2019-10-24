國立嘉義大學百周年校慶，用蘭花造景「100」賀學校生日。（廖素慧攝）

國立嘉義大學百周年校慶，蘭花與裝置藝術展區花團錦簇，拍照新夯點。（廖素慧攝）

國立嘉義大學百周年校慶，蘭花花海與禮賓大使迎賓。（廖素慧攝）

嘉義大學百周年校慶26日登場，有蘭花花卉展、茶藝展、文物展及音樂會等各式各樣活動，校長艾群、嘉義市副市長陳淑慧24日為花卉展剪綵開幕，舉行典藏茗茶封籤儀式，歡迎民眾到嘉大遊園賞花同慶。

艾群說，嘉大早於嘉農時期培育無數農業人才及擁有精良的蘭花培育技術，蘭花素來聞名，今年慶祝百周年校慶，特別在行政大樓、天人池及嘉禾館前廣場及草坪舉辦花卉大展，展區為，歡迎大家來校遊賞百花齊放、花團錦簇之美。

嘉大表示，行政大樓有全國性團體蘭花競賽活動，嘉禾館有百年校慶主題牆，草坪處展出蘭花主題造景，花卉結合裝置藝術呈現蘭花迎賓拱門、蘭花百年蛋糕及農村法拉利等景點，好拍好玩。

園藝學系主任沈榮壽說，此次花卉大展展現花卉研發產能，並連結教學及花卉產業界，讓學生於在校期間學習蘭花生物科技、花卉作物栽培利用、園藝造景施作等成果，串聯官、產、學界的專業能量呈現給各界觀賞。

26日校慶當天還有植樹百株樹人百年揭幕開園、百年碁石揭牌、茶藝展、嘉大百年經典史料暨文物特展、園遊會等活動，31日有農耕隊回顧展及農耕隊傳奇再現暨新書發表會。

(中時 )