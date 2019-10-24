台南市郭姓男子在手機交友網站上結識女網友，深信匯出遊戲點數即可與對方援交，23日下午4時許到北區一家超商買點數，店員懷疑勸阻，他仍不死心，跑到其他超商購買點數，幸警方趕到阻止。

26歲的郭姓男子在網路上結識女網友，對方透過網路向他佯稱經營援交，但需匯出遊戲點數1萬3000元，他立刻跑到開元路一家便利商店買點數，店員見他買點數金額太大，關心詢問之下，郭男卻說不出原因，店員出於好意勸阻他購買。

「這家不行換別家」郭男並未因此死心，店員見他悻悻然離去，趕緊報案，警方擔心他到其他超商買點數，四處尋找，最後果然在附近另一家超商找到他，郭男正拿著手機與其他人通話，並有意閃躲警察。

警員上前表明來意，並舉出各種購買遊戲點數的詐騙案例告知郭男，他才語帶保留的吐露是網路援交匯款，在警員安撫下離去。

警方表示，最近網路援交詐騙事件變多，有多家超商店員都主動發現有男子受詐援交匯款，有些案例攔阻時已匯出部分款項，呼籲民眾需小心詐騙集團利用宅男缺乏社會經驗，設出愛情陷阱騙錢。

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(中時 )