港女命案兇嫌陳同佳23日因洗錢案刑滿出獄，並表示有意願赴台投案，但此決定掀起台港間司法問題與政治角力。對此，港大法律學院首席講師張達明表示，港府要確保陳同佳赴台後能夠得到公平公正的審訊，而港議員梁美芬更指出，她對陳同佳能否獲得台灣公平審判缺乏信心，更擔心他成為「政治籌碼」，建議他等待到明年台大選後再赴台投案。

據港媒《香港01》報導，張達明24日在香港電台節目「千禧年代」上表示，陳同佳自願赴台受審並無問題，但台港兩地法律制度存在差異，如香港的普通法中假定疑犯無罪，台方亦有死刑制度，港政需考慮如何確保陳同佳到台灣後，能夠得到公平公正的審訊。他建議，除了確保境外執法人員不能在香港境內執法這條底線外，特區政府可盡快修改現行法律條文，容許「港人港審」陳同佳案。

港媒《星島日報》報導，律師出身、民主黨涂謹申也表示台警不能在港執法，但可在陳同佳同意下，與陳同佳及香港警察會面，表明做法屬「面見證人」程序。陳同佳可於會面期間重申其願意自首的意願，並陪同陳登機，離港後再進行拘捕工作。

此外，梁美芬認為，司法互助與合作需講求互信，而台灣近日說法不尊重香港的普通法制度，不斷改變說法，稱台灣當局是難人所難。她認為，台方在法律上對陳同佳已有偏見，認定他是預謀殺人而非在憤怒下殺人，造成司法不公平，並建議陳同佳自首非急於一時，認為陳可待台灣講法定調時才到台灣自首，不應現在到台灣成為「政治籌碼」。

(中時電子報)