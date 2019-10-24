大陸抽砂船長期越界「台灣淺堆」違法抽砂猖獗，嚴重破壞澎湖漁場，海巡署艦隊首度與澎湖縣政府聯合取締，24日出動5艘艦艇出擊，一舉查扣2艘大陸籍「豐溢9969號」抽砂船及「長興36號」運砂船、押回28名船員。
台灣淺堆位於台灣海峽西南側、澎湖七美嶼西南方30浬處，超過8800平方公里面積，這是我國經濟海域，更是澎湖海域最大、最重要漁場。
海巡署指出，透過海上監視發現動輒上百艘大陸抽砂船恣意違法作業，1艘抽砂船6小時就能抽走1600噸海砂；過去礙於執法限制，海巡署只能驅離，趕了又趕成效有限。
澎湖縣府多次陳情，中央與地方達成共識，建構兩岸共同打擊機制，務必遏阻歪風、確保國土安全與海洋環境資源。
24日凌晨接獲通報，海巡署立即會同澎湖縣府、空中勤務總隊各單位從澎湖出發，出動高雄艦、澎湖艦、金門艦、台南隊10059艇、澎湖隊10038艇、10066艇展開聯合取締大行動。
清晨6時許，在海峽中線以東海域發現大陸籍抽砂船、運砂船正在作業，海巡人員登檢4226噸級「豐溢9969號」抽砂船，查扣9名船員。
隨即又發現更大噸位1萬2711噸級「長興36號」運砂船，海巡署以優勢警力登查，船上已滿載1萬5000噸海砂，當場將船隻及19名船員一併押回馬公港偵辦。
查緝專案小組返航，澎湖縣長賴峰偉親赴慰問加油打氣，再次重申24小時全天候啟動兩岸共同打擊機制，裁處最高罰鍰絕不寬貸。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。