澎湖》2019年10月24日 澎湖 ▲大陸籍上萬噸級運砂船「長興36號」運砂船滿載1萬5000噸海砂闖關，台灣海域被逮。（澎湖縣政府提供／陳可文澎湖傳真）

大陸抽砂船長期越界「台灣淺堆」違法抽砂猖獗，嚴重破壞澎湖漁場，海巡署艦隊首度與澎湖縣政府聯合取締，24日出動5艘艦艇出擊，一舉查扣2艘大陸籍「豐溢9969號」抽砂船及「長興36號」運砂船、押回28名船員。

台灣淺堆位於台灣海峽西南側、澎湖七美嶼西南方30浬處，超過8800平方公里面積，這是我國經濟海域，更是澎湖海域最大、最重要漁場。

海巡署指出，透過海上監視發現動輒上百艘大陸抽砂船恣意違法作業，1艘抽砂船6小時就能抽走1600噸海砂；過去礙於執法限制，海巡署只能驅離，趕了又趕成效有限。

澎湖縣府多次陳情，中央與地方達成共識，建構兩岸共同打擊機制，務必遏阻歪風、確保國土安全與海洋環境資源。

24日凌晨接獲通報，海巡署立即會同澎湖縣府、空中勤務總隊各單位從澎湖出發，出動高雄艦、澎湖艦、金門艦、台南隊10059艇、澎湖隊10038艇、10066艇展開聯合取締大行動。

清晨6時許，在海峽中線以東海域發現大陸籍抽砂船、運砂船正在作業，海巡人員登檢4226噸級「豐溢9969號」抽砂船，查扣9名船員。

隨即又發現更大噸位1萬2711噸級「長興36號」運砂船，海巡署以優勢警力登查，船上已滿載1萬5000噸海砂，當場將船隻及19名船員一併押回馬公港偵辦。

查緝專案小組返航，澎湖縣長賴峰偉親赴慰問加油打氣，再次重申24小時全天候啟動兩岸共同打擊機制，裁處最高罰鍰絕不寬貸。

(中時 )