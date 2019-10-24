桃園市「多元頻道分組方案」預計最快明年上路，3家有線電視業者研議推出最低每月200元的頻道分組方案，目前北桃園及北健NCC都已經審議通過，而南桃園將於25日進入NCC分組委員會排審、30日進大會審議，若審議通過後續發函許可，新聞處長詹賀舜表示，最快明年初實施，在此之前會先做宣傳。

依據市府資料，桃園市有線電視收視戶北桃園有11.7萬戶、北健11.9萬戶、南桃園24萬戶，共約47.6萬戶，北桃園及北健目前提出最低200元方案，分別為21及22台，幾乎涵括民視、人間衛視、台視、大愛、中視、華視、公視、好消息、原住民族電視台、客家電視台、公用頻道等原本就免費的頻道；而25日送審的南桃園則是提出29台。

「這原本就免費收視，還要收200元？」議員認為，若民眾不喜歡，再加購其他方案，算一算最後恐會超過原本的吃到飽現有頻道費用510元，李光達、林政賢等人認為市府應該要為民眾爭取到更好的方案，詹賀舜表示，頻道還未做最後確認，應該還是會微調。

詹賀舜表示，等南桃園審核通過後，預計到年底會進行宣傳，讓民眾了解分組上路內容及方案，同時會與3間有線電視業者研議上路時間，預計最快明年初可望實施。

(中時 )