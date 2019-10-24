高鐵宜蘭延伸案被外界質疑跳過可行性評估，一切都是為了選舉；交通部次長王國材24日在立法院受訪時表示，這只是初估方案，當初核定北宜直鐵時，就有提到可以考慮高鐵延伸方案，但還是要經過綜合規劃。王國材強調，宜蘭假日非常塞，高鐵可增加赴宜蘭的旅運量，也能解決台鐵花東線一票難求的狀況，是雙贏局面。

(中時 )