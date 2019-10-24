交通部：高鐵延伸宜蘭是雙贏局面 16:292019/10/24 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部次長王國材認為，高鐵延伸宜蘭案對高鐵及台鐵是雙贏。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵宜蘭延伸案被外界質疑跳過可行性評估，一切都是為了選舉；交通部次長王國材24日在立法院受訪時表示，這只是初估方案，當初核定北宜直鐵時，就有提到可以考慮高鐵延伸方案，但還是要經過綜合規劃。王國材強調，宜蘭假日非常塞，高鐵可增加赴宜蘭的旅運量，也能解決台鐵花東線一票難求的狀況，是雙贏局面。 (中時 ) #王國材 #高鐵宜蘭延伸案 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治熱門新聞 追查蔡論文門 彭文正闖LSE：保全竟驚爆... - 政治 又要選了？宋楚瑜：我準備了40年！ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜急起直追 - 政治 黑韓發大財？網轟這三主持人沒良心 - 政治 一張餐廳公告曝景氣真相！鄭師誠諷：感謝蔡總統 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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