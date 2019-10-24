活動現場，HairCity髮城沙龍年輕設計師們進行義剪，幫長輩換個新髮型。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

幼兒園小朋友載歌載舞表演，並為爺奶們奉茶、表達孝意。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市華山基金會北區天使站，24日舉行「社區共融老幼同樂、陪伴獨老不孤單」9周年感恩茶會，現場紅十字會樂齡學習講師林秀琳老師教長輩們做香草包、動動手，幼兒園小朋友載歌載舞表演，並為爺奶們奉茶、表達孝意，另推拿師為長輩們按摩，舒筋活骨。

77歲藍伯伯說，自從牙齒脫落、腸胃吸收功能變差，身腳無力，平日鮮少出門，自從2012年華山基金會服務訪視後，如今3餐正常，物資與護理都獲得妥善照顧，過年過節更有人慰問關懷，讓他感受社會滿滿溫暖、不再孤單。

簡阿公指出，他患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，因膝蓋退化行動緩慢，平日活動僅侷限居家附近，經常鬱鬱寡歡、每天都是電視伴他度日，有華山基金會北區天使站，提供關懷訪視等服務，鼓勵他走出戶外參與活動，改變他原本「孤單人生」如今充滿歡笑、不孤單。

活動現場，HairCity髮城沙龍年輕設計師們進行義剪，幫長輩換個新髮型，另有量血壓等服務。北區賴村里長廖羽婷說，賴村社區發展協會關懷據點志工準備熟食、點心、茶飲給長輩使用，她鼓勵長輩走出戶外，身體更健康。

台中市華山基金會北區天使站指出，提供需要服務的長者，約2200位獨居長輩，免費提供在地3失（失能、失智、失依）長輩關懷訪視、代用餐、原床泡澡、護甲服務、物資協助、年節關懷及促進社會參與等服務，招募志工加入「愛老人行列」。

(中時 )