網友對該餐廳暫停營運感到惋惜。(擷取自鄭師誠臉書)

蔡政府執政後，兩岸關係急凍，陸客銳減，導致許多觀光業者哀鴻遍野，有許多店家也因大環境不佳而紛紛歇業。名嘴鄭師誠日前在臉書貼出餐廳「朝天鍋」公告暫停營運的照片，鄭諷刺寫道「感謝蔡總統，讚嘆小英啊！這下終於週休七日啦」。

鄭師誠在臉書貼出一張「朝天鍋」公告暫停營運的照片，上面寫道，該餐廳在艱苦的環境下努力經營多年，到現在仍見不到大環境轉佳的訊息，忍痛決定從十月一日起暫停營運。

鄭師誠感嘆表示，他兒子在這家「朝天鍋」做滿月的，今年都已經14歲了。面對蔡英文口口聲聲說景氣好，但「朝天鍋」卻沒生意。他諷刺表示，「感謝蔡總統，讚嘆小英啊！這下終於週休七日啦」。

網友也紛紛表示「小英執政搞得業界真的四腳朝天，還說自己的經濟20年來最好」、「還記得10年前朝天鍋的繁華榮景嗎...」、「人民真的無法再等四年了」、「這家去過很多次，菜色很棒，想不到也撐不住了」、「苦的人很多，其實不單是民進黨害的，這二十年的所有總統都有相當大的責任，誤國害民」、「朝天鍋老餐廳都關門大吉，可惜」、「店休息了真可惜，一家老店可以在地下室生存近30年實不容易，是什麼讓它休業，政府是否該檢討」。

(中時電子報)