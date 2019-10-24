真是囂張的竊賊！台東市1間自助洗車場，24日清晨遭宵小光顧，竊賊2人1組，將小貨車大喇喇開至洗車場大門，另1名竊賊則下車將整台兌幤機扛上小貨車，絲毫不在意監視器正在拍攝，業者共損失3萬多元，目前警方已介入偵辦。

清晨4時許，監視器拍到1輛貨車直接停放在自助洗車場大門口，隨後1名竊賊走下車，身穿黑色連身帽T蓋住頭，手上還戴著手套，隨後走向兌幤機，先搖晃了幾下，秤秤重量，再看了後方的插頭，隨後就直接拔掉電源線。

拔掉電源後，竊賊竟猛力的一扛，將整個兌幤機扛上小貨車，整個過程不到3分鐘，竊賊隨後坐上貨車助手坐，揚長而去，犯案手法極為專業，過程異常「流暢」。

業者一早到店裡上班，才發現機台己經被偷，氣的急忙報警，業者表示，1台兌幤機就要2萬多元，加上裡頭還有1萬多元，共損失3萬多元，這些竊賊真的太囂張了，希望警方能儘速破案。

台東警方獲報後，也調閱週邊監視器進行追查，同時也通知相關業者加強機台固定等作業，避免再有囂小利用類似手法行竊得手。

(中時 )