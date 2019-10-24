32歲的輕度智能障礙者阿珍，高職畢業後就至心路基金會庇護工場工作，至今已在機動工作隊擔任清潔隊員12年，但因有時情緒仍控制不佳，因此未能轉介至一般職場工作，除了努力工作外，她還擔任志工至動物園和回收站等地參與志工，希望回饋社會幫助。

除了提供工作外，心路基金會也提供障礙者心路培力課程、如合唱團或籃球社等社團，還有社區工作隊邀請智能障礙者擔任志工。

阿珍的就業服務員表示，由於阿珍的家人支持她出來工作，配合度很高，也希望她能至一般職場工作。阿珍說，除了加入合唱團及籃球社外，也在動物園、回收站、社區擔任志工，未來還要再加入「說書人」社團，為更多人講故事。

19歲的小恩，畢業後也至心路基金會庇護工場工作，負擔摺餅乾紙盒，一開始因不熟悉摺壞了好幾個，但在就服員、家長的鼓勵之下，現在摺的不只好，速度也十分快速。

心路基金會執行長張玲表示，身心障礙朋友每天要面對不一樣的挑戰，而心路的服務可以幫助身心障礙者事先預備，勇敢挑戰夢想。心路基金會邀請民眾支持，協助每個障礙朋友都能接受服務。

(中時 )