大陸交通運輸部新聞發言人吳春耕24日表示，截至目前，大陸共有39個城市開通城市軌道交通，營運里程超過5800公里，去年客運量213億人次，在開通城市數量、軌道交通里程、客運量等方面均居世界第一；列車運行可靠度、準點率、還有發車間隔等關鍵營運指標位居國際前列；軌道交通安全形勢整體穩定可控，沒有發生過重大及其以上安全事故。

(旺報 )