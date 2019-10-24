陸已有39城開通地鐵 客運量及里程數世界第一 16:342019/10/24 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸交通運輸部新聞發言人吳春耕24日表示，截至目前，大陸共有39個城市開通城市軌道交通，營運里程超過5800公里，去年客運量213億人次，在開通城市數量、軌道交通里程、客運量等方面均居世界第一；列車運行可靠度、準點率、還有發車間隔等關鍵營運指標位居國際前列；軌道交通安全形勢整體穩定可控，沒有發生過重大及其以上安全事故。 (旺報 ) #交通 #軌道 #城市 #客運量 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 GoShare亂停 桃市府促業者改善 04:102019/10/20 地方新聞 亞洲智慧城市展閉幕 台灣智慧城市解決方案商機超乎預期 08:032019/10/21 財經 《塑膠股》低成本EDC趨勢持續，華夏拚重回年成長軌道 11:422019/10/21 財經 《電腦設備》智慧軌道運輸研討會，艾訊秀影像監控解決方案 11:592019/10/21 財經 林佳龍南下嘉義 掛保證全力支持水上高架化替代案 14:592019/10/21 生活 評吳敦義列不分區安全名單 柯：我要忍住不能講 10:142019/10/22 政治 高雄捷運黃線預定2022年動工 軌道路網更綿密 15:512019/10/22 財經 《電子零件》5G新品開始出貨，尖點明年重回成長軌道 15:062019/10/23 財經 議員建議買北捷股權 侯友宜：交部可成立軌道建設總局 15:372019/10/23 政治 王金平：吳敦義列不分區 應該嘛！ 17:552019/10/23 政治 兩岸熱門新聞 陸網友稱喝奶茶睡不著 官方驗出含大量咖啡因 - 兩岸 - 旺報 陸已有39城開通地鐵 客運量及里程數世界第一 - 兩岸 - 旺報 陸駐港公署官員批 反送中是喪心病狂暴力犯罪 - 兩岸 美資深外交官：美陸雙方勿自以為是、情緒化對立 - 兩岸 撿便宜？反送中重創零售業 港議員籲大減價 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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