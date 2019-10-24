國民黨總統參選人韓國瑜昨晚透過臉書炮轟台南治水成效，質疑近240億元治水經費花到哪？台南市水利局指出，台南治水分成易淹水計畫、流域綜合治理計畫共兩計畫治水，已見豪雨淹水面積逐漸減少的成效。

韓國瑜日前到台南造勢，在市議員也是第四選區立委參選人林燕祝服務處吃花生糖，誓言讓淹水不再發生，昨天更透過臉書炮轟台南花240億元治水經費，遠高於治水經費第二多的高雄市134億，到底這些錢花到哪裡去了？批評人謀不臧，

韓國瑜更點出2014年二仁溪整治工程，豆腐渣工程完工不到20日就崩毀，還有4人因弊案而被起訴；三爺溪及仁德大排也花鉅資整治，但仍然溢堤無效，新蓋的滯洪池也規畫不周等。更指好多鄉親向他反映，813暴雨造成上千戶淹水，交通要道永大路更是嚴重積淹。

台南市長黃偉哲說，26年來治水花最多的是北部縣市，台北市光淡水河就花5、600億，台南面積這麼大、河系這麼多，才花200多億，治水效果自然很有限，他說，治水是專業問題，不是選舉操弄議題，更不是情緒發洩的地方，「請韓市長多問治水專家，台南到底哪裡治水不當？如果台南有台北的治水經費，情況一定能改善。」

台南市政府水利局表示，歷任市長都將治水列為首要目標，積極爭取治水經費，整個治水工作推動有一套嚴謹程序在運作，依優先次序謀定而後動，無論易淹水計畫或流域綜合治理計畫，大多由中央主導，從水文調查、規劃、設計、發包，所有的治水工程都需經過中央審定，除了應急工程及用地取得由地方政府負責外，治理工程在易淹水計畫由中央執行7 成、市執行3 成；在流域綜合治理計畫則由中央執行6 成、台南市執行4 成的規定比例在進行。

台南市易淹水計畫 95～102約 521件、約172.8 億元，流域綜合治理計畫 103～107年96 件約67 億元，共617件總計239.8 億元。黃偉哲強調，治水沒有最好、只有更好，不放棄任何一個會淹水的地方，也是水利局努力的目標。

今年8月13日淹水區域主要集中在中央管三爺溪排水沿線，降雨量超過排水保護標準，24小時雨量已超過排水防洪標準(台南市24小時累積雨量保護標準為250-300mm)，加上從萬代橋以下尚未完成整治，只容許2-5年防洪標準。導致中上游水位高漲，內水無法重力排除，只能利用抽水機進行抽排地勢低窪、排水不易。

8月13日豪雨專案淹水面積640.8公頃，都遠比民國98年的莫拉克颱風淹水5萬5000公頃，去年0822日面積9997公頃小，足見治水是有成效的。三爺溪排水全線整治係由經濟部水 利署第六河川局主辦，總治理經費約90億元，為加速排水整治，雖然是中 央權責，市府仍協助辦理整治工作，儘快達到保護標準。

(中時 )