劉燁下車後走到樹叢旁邊，疑似在「解放」。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

41歲男星劉燁曾以《藍宇》獲得2001年金馬影帝獎項肯定，去年他和林依晨演出《老男孩》，「帥氣大叔」的形象再度深植人心。但最近他被陸媒拍到疑似當街小便，之後又搖搖晃晃回到車上，坐著朋友開的車回家，對此劉燁暫時沒回應，但有網友幫他緩頰：「他可能只是摘葉子」。

劉燁2006年和法國籍妻子安娜伊思結婚，兩人育有9歲兒子諾一、7歲女兒霓娜，4年前劉燁帶著一雙兒女上《爸爸去哪兒3》走紅。昨(23日)《百度娛樂》報導，劉燁被拍到和朋友在飯店聚餐，之後劉燁坐著朋友開的車離開，車子駛動幾分鐘後忽然停下來，劉燁下車穿過馬路後，走到路邊的樹林，疑似「解放」。

朋友見劉燁搖搖晃晃便上前扶著他上車，一行人再坐車回家，對此，劉燁暫無回應，網友則說：「他只摘個葉子」、「男生小便完要抖一下，他沒有這動作」、「雖然行為不雅，但是可以理解，畢竟人有三急」、「這好像是很久之前的新聞了吧」。

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(中時電子報)