內政部長徐國勇今天被中國時報記者藍孝威訪問時，爆氣發生口角，不過明明藍孝威當場就表明他是中國時報記者，卻被三立新聞台刻意包裝成「帶有北京口音」、「自稱記者的男子混入」，且藍孝威分明是在詢問政府是否立場不一，卻被三立說成是「質問兩岸要不要統一」，三立未查明事實，卻靠著污名化他人口音，惡質操作新聞。

立法院內政委員會今天臨時加開委員會，邀請內政部、陸委會和法務部就如何處理殺人嫌疑犯陳同佳，進行專案報告。在會議開始前，藍孝威向內政部長徐國勇提問，政府先前不願意讓殺人嫌犯陳同佳來台灣，認為陳同佳案應由香港司法偵辦，當時的理由是因政府擔心落入「一中陷阱」，但如今政策轉彎，主張「香港不辦，台灣來辦」，難道是贊同一中框架嗎？

徐國勇對此強調，台灣沒有讓犯人來台自由行的道理，並且反駁記者：「你想太多，台灣絕對反對一國兩制，怎麼會有什麼一中框架？你想太多！」說完便轉身回到座位上。

藍孝威上前追問：「是前後政策大轉彎嗎？」徐國勇說：「前後政策一致，不要把台灣框入一中框架，這是不當意圖，我要再次強調。」接著藍孝威質問：「所以是在睜眼說瞎話嗎？」此時徐國勇動怒回應：「講話客氣點。」藍孝威又說：「這是事實！部長不要否認！」徐國勇怒指藍孝威：「問一個部長，不要問什麼睜眼說瞎話，客氣一點！」

徐國勇回座後，民進黨立委李俊俋、余天對著藍孝威質問：「你是記者嗎？你是哪個單位的記者，混進來的嗎？」藍孝威在現場明白表明身份：「我是中國時報。」

同一場景，台灣媒體包括多家電視台、廣播、平面與網媒記者與都在，但三立新聞竟可罔顧事實，稱中國時報記者藍孝威是「操北京口音」、「混入」委員會，不斷追問徐國勇是否「同意」一中框架，甚至把沒問的「兩岸是否要統一的問題」，塞入藍孝威口中，這是標準的假新聞，而且三立已經不在意別家媒體如何呈現事實，誰做假新聞，不比不知道，一比就露出馬腳，三立發生這麼大的誤失，預料一再敲鑼打鼓標榜打假的民進黨政府應該會當做沒看到，但三立做這則假新聞的案例，肯定永遠流傳，對新聞機構而言，自敗信譽，就是最大的懲戒。

(中時 )