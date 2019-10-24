寶山鄉「竹47線南坑橋及周邊道路改善工程」，由鄉長邱坤桶（中）及地方人士動工開工。（羅浚濱攝）

寶山鄉竹47線南坑橋狹小，大客車轉彎常會跑到對向，容易發生事故，辦理改善工程讓通行更安全。（羅浚濱攝）

寶山鄉新珊路（竹47線）是通往台3線苗栗縣頭份的主要道路，在新珊路與新珊一路叉路口的南坑橋狹小，車輛迴轉半徑不足，影響通行安全，24日舉辦改善工程開工典禮，鄉長邱坤桶特別頒感謝狀給謝光政及謝棋鴻2位地主，感謝無償提供土地，讓工程順利進行。

「竹47線南坑橋及周邊道路改善工程」經費2385萬元，交通部公路總局補助1884萬1千元，縣府和鄉公所各分擔500萬9千元，工期240天，昨開工典禮由舞蹈團體熱情開場。

鄉長邱坤桶表示，為使寶山鄉的行車更加順暢，他積力改善鄉內瓶頸、危險道路及聯外道路的拓寬，希望南坑橋工程能順利完成，促進鄉內農業和觀光旅遊發展。

這段竹47線為T字路口，大客車在南坑橋轉彎時，常會跑到對向，容易發生事故，辦理改善工程規畫增設150公尺引道，橋梁改以箱涵型式設計，轉彎處單向寬度增為4.5米，讓行車更加安全。

該工程採「半半施工」，即封閉一半道路施工，另一半開放通行，施工中仍會維持雙向通行，減少對民眾進出的影響。

(中時 )