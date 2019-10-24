台灣長春高爾夫協會捐贈60萬元獎學金後與受助學校校長、洪祕書長及教育處副處長王淑玲等合影留念。（楊樹煌攝）

台灣長春職業高爾夫協會今24日在名間鄉松柏嶺高爽夫球場，捐贈60萭元獎助學金給南投縣將幫助偏鄉學童向學，由縣府祕書長洪瑞智代表接受，洪祕書長並對該會結合運動，推動公益，捐款助學，挹注偏鄉教育資源，鼓勵學童向學的善舉，表達感佩之意。

中寮鄉永和國小校長江吉田表示，非常感謝台灣長春職業高爾夫協會捐贈獎助學金助學，未來將妥善運用這筆善款，發揮最大效益，鼓勵學童用心向學。

台灣長春職業高爾夫協會慈善賽主委翁永田表示，該會會員逾300人，3年前在中寮鄉友人引介下，展開這項慈善賽捐贈活動，幫助9所學校學童向學，該會每年競賽都有近140位會員參賽，每年捐贈都超過50萬元，3年累計達160萬元，金額雖然不多，但也表達會員們致力作公益的用心。

松柏嶺高爾夫球場董事林瑞斌表示，很高興長春職業高爾夫協會每年在松柏嶺高爾夫球場舉辦慈善賽，將運動與公益結合，意義重大，期盼未來能持續傳承這項公益活動，幫助南投更多偏鄉學童向學。

(中時 )