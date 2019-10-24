研華文教基金會志工「廖媽媽」廖彭蕴鈺，走訪竹苗偏鄉地區及學校20多年，長期傾聽弱勢、清寒學子需求，透過基金會每年300萬元挹注，每學期提供獎助學金鼓勵學子奮發向上，24日前往獅潭國中頒獎，輕聲細語勉勵19名優秀學子，並一一給予溫暖擁抱打氣，學生以影片及歌唱表演回饋，氣氛溫馨。
廖媽媽61歲歷經喪偶之痛，為走出悲傷情緒，她發願以自身之力服務社會，在女婿引薦下擔任研華文教基金會志工，負責下鄉探訪弱勢家庭，提供急難救助等社福服務，今年85歲的她經手個案無數，她指出，1998年三灣、大湖、獅潭為首批服務地區，如今已擴及苗縣30多所國高中、小學，及新竹5所國中小學。
廖媽媽回憶，許多偏鄉學生來自新住民、原住民家庭，經濟條件並非寬裕，家訪過程上山下海，曾開車進入深山產業道路大迷路，千辛萬苦到達個案家中，卻目睹家徒四壁，就怕學子缺少家庭溫暖會走上偏路，透過頒贈獎學金，關切孩子的生活，更注重品格教育的養成。
獅潭國中校長林煜騰表示，學校位於山區，廖媽媽曾擔心孩子冬天受寒，自掏腰包買衛生衣及外套送給清寒學生，簡單的擁抱問候，溫暖孩子們的心，除了300萬學元獎助學金挹注，急難救助也投入50萬元幫忙，此外，她樂於助人，常到廟宇及醫療等機關團體服務，貢獻社會。
(中時 )
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