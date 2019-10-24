台南市交通局向中央爭取經費，將在溪北地區建置30座太陽能電子紙智慧站牌，首座在北門區公所站亮相，只要手指一按就能看到行車資訊，低耗電量加上採用太陽能更節能，運作也穩定。（莊曜聰攝）

台南市交通局向中央爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」經費，投入近500萬元將在溪北地區建置30座太陽能電子紙智慧站牌，首座站牌在北門區公所站正式亮相，透過清晰明確的動態資訊，打造溪北地區便捷的公共運輸服務，等車時只要一按，面板上的班次路線一目了然，不用怕錯過時間，連老人家都覺得相當方便，但也說「怕不認識字，如果站牌能說話就更好了。」

南市交通局局長王銘德表示，智慧站牌採用大台南公車的識別色系，外觀設計簡潔流利，顯示器則運用近年流行的電子紙，與傳統的LED相比耗電量更低，還能文字及圖片方式呈現，不僅有公車到站資訊，還能加入旅遊情報、政令宣導等，操作容易一指就通，相當方便。

在設計之初，市長黃偉哲指示團隊可利用台南地理環境上日照時間長的優點，加上過去建置智慧站牌的經驗，因此採用太陽能發電驅動，只要蓄電量充足，設備就能維持2周的運作，在偏遠地區更能凸顯便利性。

今年度試辦的30座太陽能電子紙智慧站牌將在明年3月前建置完成，接下來也將積極爭取補助再設置50座，並以溪北地區站為優先考量，結合觀光景點推動，首座太陽能電子紙智慧站牌24日在北門正式啟用，周邊鄰近水晶教堂等觀光景點，也能兼顧在地長輩乘車需求，其他電子智慧站牌將陸續完成設置，希望能打造溪北地區更便捷的公共運輸服務。

(中時 )