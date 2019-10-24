基隆市七堵區公所24日舉行資深里鄰長表揚活動，市長林右昌現場頒獎給46位服務滿10年以上的資深里鄰長，而國民黨立法委員參選人宋瑋莉也現場向平時默默付出的偉大推手們致上最真心的感謝。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市七堵區公所24日舉行資深里鄰長表揚活動，市長林右昌現場頒獎給46位服務滿10年以上的資深里鄰長，而國民黨立法委員參選人宋瑋莉也現場向平時默默付出的偉大推手們致上最真心的感謝。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市七堵區公所24日舉行資深里鄰長表揚活動，市長林右昌現場頒獎給46位服務滿10年以上的資深里鄰長，而國民黨立法委員參選人宋瑋莉也現場向平時默默付出的偉大推手們致上最真心的感謝。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市七堵區公所24日舉行資深里鄰長表揚活動，市長林右昌現場頒獎給46位服務滿10年以上的資深里鄰長，而國民黨立法委員參選人宋瑋莉也現場向平時默默付出的偉大推手們致上最真心的感謝。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市七堵區公所24日舉行資深里鄰長表揚活動，市長林右昌現場頒獎給46位服務滿10年以上的資深里鄰長，而國民黨立法委員參選人宋瑋莉也現場向平時默默付出的偉大推手們致上最真心的感謝，她並指出，要是沒有這些偉大右默默付出的資深里鄰長長期在地方協助市政方案推動，讓市政建設穩健成長，現在的基隆絕對沒辦法成長得這麼迅速。

七堵區共有20里、409鄰，里、鄰長共計429位；在本年度資深里鄰長服務滿45年者計有瑪西里的陳進成鄰長等3位；服務滿35年者有永平里陳招鄰長等10位；服務滿30年者有正明里的溫茂此鄰長等2位；服務滿25年者有泰安里的游林蘭鄰長等10位；服務滿20年者有百福里的侯進生鄰長等10位；服務滿15年者有長興里的謝連福鄰長等10位；服務滿10年者有八德里的鄭明義鄰長等4位；總計今年度資深里鄰長有46位。

對於46位資深里鄰長的無私奉獻與付出，宋瑋莉也一一代表市民向大家表示由衷感謝，鄰長們更是不支薪的勞心勞苦職位，一份報紙和每年自強活動是僅僅的回饋，她對此表示深深的感佩。林右昌現場也要求民政處增加里鄰長自強活動經費，以此表達市府對大家平時奉獻的感謝。

(中時 )