生產知名飲料「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，涉嫌利用買賣土地等方式掏空公司，遭依證交法等罪起訴，法院今開庭審理，由於孫女羈押期將滿，法官也針對是否延押一事訊問，檢方指出，孫女持有美國護照及綠卡，若逃亡恐如同陳同佳一樣，無法接受我國司法審判，建請延押；對此法院將另行評議裁定。

大西洋飲料公司今年4月間因財報難產，爆出掏空疑雲，檢調追查發現，前總經理孫幼英、財務主管鍾素娥涉嫌以土地買賣、假交易等方式，掏空大飲資產高達8.8億多元，依涉犯證交法等罪嫌將孫女聲押禁見。

新北地檢署今年8月間起訴本案，將在押的孫幼英移交新北地院審理，法院考量孫女僅承認部分犯行，諭令以2000萬交保，但孫女因覓保無著被羈押迄今。

由於孫的羈押期將滿，新北地院今上午9時30分開庭審理本案，同時針對孫女是否延押一事，請檢辯表示意見，孫的委任律師具狀請求降低交保金，並指孫的身體狀況不佳，須好好休養。

公訴檢察官則指出，孫女涉犯均屬5年以上重罪，又持有美國護照、綠卡，經常出入美國，就算交出護照仍有逃亡可能，且目前台美無司法互助，若孫逃亡也無法引渡回台接受司法審判，將如同最近大眾所關注「港女箱屍命案」的港嫌陳同佳一樣，建請繼續羈押；法官庭訊後，排定全案11月20日再次開庭。

(中時 )