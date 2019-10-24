美國佛羅里達州埃濟沃特（Edgewater）警察局日前接到一起離譜案件，一戶人家居然在房子裡養了包括狗、老鼠、蜜袋鼯等共245隻動物，屋內臭氣沖天，屎尿亂流、垃圾堆到腳踝高，辦案員警表示，這是他職業生涯中遇過最糟的居住環境。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛州男子尼爾森（Gregg Nelson）為了和妻子、女友分手，將3名未滿10歲的孩子帶走，20日找來埃濟沃特警察局做居家健康調查，員警賓茲（Anthony Binz）上門後完全傻眼。

尼爾森家共養了245隻動物，包括4隻狗、10隻蜜袋鼯、1隻刺蝟、14隻鳥，以及60隻成人老鼠和牠們的23隻老鼠寶寶。賓茲在法庭書面證詞上描述，屋內滿地是動物大便和尿液，每走一步就會踩到，根本沒辦法避免。蒼蠅到處亂飛，小孩的房間狀況更糟，垃圾堆到腳踝這麼高。

他說，有些動物被關在籠子裡，有些則放出來讓他們到處亂跑，觀察那些在籠子裡的動物，牠們有些直接躺在自己的排泄物上。所有動物身上看起來都長了跳蚤，有些身上有毛囊蟲寄生，有的很明顯已經死亡。

報導說，尼爾森和妻子、女友同住，不過他最近想和2女結束關係並且帶走3名孩子，卻遭到妻子阻攔，他因此找來員警做居家環境鑑定。

賓茲作證指出，從現場熏死人的阿摩尼亞臭味（ammonia）、動物籠子以及日常生活條件研判，他相信這是他5年執法職業生涯中遇過「最糟糕的居住環境」，他因此認定這個家並不適合3名孩童居住。

埃濟沃特警察局21日將尼爾森家驚人的髒亂畫面貼在官方臉書上，引來上千網友評論，許多網友對此表達憤怒，3個大人居然讓孩童居住在如此髒亂的環境裡。除了滿地大小便外，冰箱裡也堆滿廚餘，看不到一絲新鮮蔬果的痕跡，食物全部呈現腐敗的深褐色，引發網友一陣「噁心」。另外一張照片顯示一隻小狗瘦成皮包骨，明顯營養不良，身體虛弱得瑟縮在角落，也引來網友直喊「痛心」。

員警說，3名孩童隨後已被安置到親友家居住，屋內動物也被轉移到動物收容中心安頓，另外，尼爾森家3名大人則被控虐待兒童、虐待動物等多項罪名起訴。

(中時電子報)