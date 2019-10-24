近兩日小禎與丁春霆撲朔迷離的戀情成了眾多網友緊追的話題，阿良與小禎的離婚程序也尚在戶政事務所進行。每週固定前往李進良的醫美診所進廠保養的利菁透露，「離婚這件事情我也是從報紙上看到的，連同診所的護士都不知情！」李進良也大方承認，「離婚程序較為繁雜，經過律師來回確認後才完成的。」

利菁表示其實他家與父親家的壁紙都出自於丁春霆之手，「丁春霆家走的都是高檔路線，壁紙甚至銷往杜拜，舉凡24K金、貝殼、鱷魚皮材質，應有盡有」，利菁同時也誇讚丁春霆：「他很有家教，人也很nice，我自己也很喜歡他，我認為小禎與阿良的12年婚姻真的太久了，這次她跟丁春霆在一起等於是嫁進另外一個豪門，真心祝福她！」

畢竟常到阿良的診所光顧，或多或少也觀察到小禎的女兒Emma與田欣的互動，「其實我沒看到Emma她臉上有露出任何不喜歡的表情，Emma很懂事，田欣會買食物給Emma，相處起來無恙。」被問到阿良是不是跟田欣同居，利菁澄清：「沒有啦！他們兩人其實是分開住的。」

至於未來阿良與田欣的走向，利菁語重心長的說：「之前他們倆個未能浮出檯面也是因為『還沒離』呀！阿良說了現在的狀況很好，不急著邁入下一個婚姻。田欣始終對外宣稱是領薪水打卡的上班族，還是低調的為好。」至於田欣和小禎誰比較美，利菁巧妙回應，「兩位在我看來都是美人。」

(中時 )