鋼鐵韓粉24日齊聚高雄巨蛋外頭，眾人集資在公車站牌架上韓國瑜競選廣告看板。（柯宗緯攝）

鋼鐵韓粉吳盛國大手筆出資與其他支持者共同在高雄市區架設韓國瑜競選廣告看板。（柯宗緯攝）

鋼鐵韓粉24日齊聚高雄巨蛋外頭，眾人集資在公車站牌架上韓國瑜競選廣告看板。（柯宗緯攝）

鋼鐵韓粉攏嘸離開！超級韓粉、冷氣行老闆吳盛國在國民黨總統參選韓國瑜贏得初選第一時間，在高市一家診所外牆掛上「庶民總統韓國瑜」大型帆布，今（24）日又號召韓粉共同集資10面韓國瑜公車亭競選廣告，在高雄市區街頭強烈曝光，宣示要將韓國瑜送進總統府的決心始終如一。

吳盛國提到集資動機說，不捨韓國瑜不斷被抹黑，只是盡自己微薄的力量，在網路號召韓粉集資，於公車亭懸掛廣告看板，10面廣告看板，遍布苓雅、三民、前鎮、新興、左營等公車亭，至於總共斥資多少則是保密，「錢不是重點，而是這份心意」。

吳盛國說，自己是土生土長的鼓山內惟人，從前綠營執政時，總是淹水，但今年韓市長上任後，解決水患問題，當地人頗有感，以及路平專案都讓庶民稱讚，這些政績在地人最能直接感受到。

他也表示，近來民調顯示蔡總統「似乎」高於韓國瑜，但民調只是冷冰冰的數字，民心才是關鍵，從兩人拜廟行程來看，追隨者及人氣可見高下，蔡的場子總是冷的，相較於韓的總是熱的；他所悉不少韓粉、支持者是默默支持而已，呼籲大家能夠挺身而出。

另名發起人蔣奇叡說，韓粉是自發性的無色覺醒，韓國瑜苦民所苦、接地氣，但大多媒體昧著良心報導，不願意說真話，而失去道德良知，而政府帶頭騙，連禮義廉恥、四維八德都說不出來，「為了下一代，我們不得不碰政治」，希望大家一起努力，把韓國瑜送進總統府，這次是中華民國生死保衛戰。

今天下午上百名韓粉「快閃」，高舉旗幟、身穿國旗裝聚集高雄巨蛋外，正式揭開公車亭的韓國瑜競選廣告看板，上頭寫著競選口號「台灣安全，人民有錢」，由於韓粉太過熱情踴躍，一度擠到馬路上，警方也出動人力管制，整場活動和平理性。

(中時 )