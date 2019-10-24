鋼鐵韓粉攏嘸離開！超級韓粉、冷氣行老闆吳盛國在國民黨總統參選韓國瑜贏得初選第一時間，在高市一家診所外牆掛上「庶民總統韓國瑜」大型帆布，今（24）日又號召韓粉共同集資10面韓國瑜公車亭競選廣告，在高雄市區街頭強烈曝光，宣示要將韓國瑜送進總統府的決心始終如一。
吳盛國提到集資動機說，不捨韓國瑜不斷被抹黑，只是盡自己微薄的力量，在網路號召韓粉集資，於公車亭懸掛廣告看板，10面廣告看板，遍布苓雅、三民、前鎮、新興、左營等公車亭，至於總共斥資多少則是保密，「錢不是重點，而是這份心意」。
吳盛國說，自己是土生土長的鼓山內惟人，從前綠營執政時，總是淹水，但今年韓市長上任後，解決水患問題，當地人頗有感，以及路平專案都讓庶民稱讚，這些政績在地人最能直接感受到。
他也表示，近來民調顯示蔡總統「似乎」高於韓國瑜，但民調只是冷冰冰的數字，民心才是關鍵，從兩人拜廟行程來看，追隨者及人氣可見高下，蔡的場子總是冷的，相較於韓的總是熱的；他所悉不少韓粉、支持者是默默支持而已，呼籲大家能夠挺身而出。
另名發起人蔣奇叡說，韓粉是自發性的無色覺醒，韓國瑜苦民所苦、接地氣，但大多媒體昧著良心報導，不願意說真話，而失去道德良知，而政府帶頭騙，連禮義廉恥、四維八德都說不出來，「為了下一代，我們不得不碰政治」，希望大家一起努力，把韓國瑜送進總統府，這次是中華民國生死保衛戰。
今天下午上百名韓粉「快閃」，高舉旗幟、身穿國旗裝聚集高雄巨蛋外，正式揭開公車亭的韓國瑜競選廣告看板，上頭寫著競選口號「台灣安全，人民有錢」，由於韓粉太過熱情踴躍，一度擠到馬路上，警方也出動人力管制，整場活動和平理性。
(中時 )
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