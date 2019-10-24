起飛前稱飛機上有炸彈？乘客被帶下機偵訊 16:352019/10/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 起飛前稱飛機上有炸彈？乘客被帶下機偵訊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今中午一輛自桃園飛往香港的香港航空班機，在準備起飛前突然有一名女乘客不斷表示「飛機上有炸彈」，機組人員最後決定暫時不起飛，滑回停機坪。 據悉，警方獲報後，相關人員立刻清倉搜索，目前該乘客已被帶下飛機偵訊。 (中時電子報) #乘客 #飛機 #起飛 #香港 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸高考狀元 拋棄港校的真相 04:092019/10/20 焦點新聞 拒港兇嫌來台投案 韓陣營批蔡政府 如縮頭烏龜 15:522019/10/20 政治 剛果民主共和國重大車禍 至少30死18傷 07:192019/10/21 國際 徐國勇：港人殺港人 為何香港不審判？ 09:532019/10/21 政治 特勤擋子彈1顆500萬 國安局長：受傷會發慰問金 11:452019/10/21 政治 港教材將黃之鋒列為名人系列 陸媒痛批：荒謬 12:142019/10/21 兩岸 港人陳同佳來台 綠：國民黨唱和港府與北京 20:442019/10/21 政治 反送中紛擾持續 侯：警察是夾心餅乾 13:362019/10/22 政治 蔡英文：港不願行使管轄權 就由中華民國台灣處理！ 10:452019/10/23 政治 蘇揆：陳同佳一入國門 一定逮捕歸案 13:162019/10/23 政治 社會熱門新聞 最悍正宮「手撕」小三 連衣服都「扒」了 - 社會 起飛前稱飛機上有炸彈？乘客被帶下機偵訊 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 把妹不成偷親一下 換來拘役55天 - 社會 駕車族小心了！ 國道「天眼」系統這路段將啟用 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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