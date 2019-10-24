今中午一輛自桃園飛往香港的香港航空班機，在準備起飛前突然有一名女乘客不斷表示「飛機上有炸彈」，機組人員最後決定暫時不起飛，滑回停機坪。

據悉，警方獲報後，相關人員立刻清倉搜索，目前該乘客已被帶下飛機偵訊。

(中時電子報)