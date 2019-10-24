嘉義市長黃敏惠（中） 、市議長莊豐安（左四）及議員們視察蘭潭國小裝設冷氣進度。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中） 、嘉義市議長莊豐安（右）及議員們聽取國中小學裝冷氣的進度簡報。（廖素慧攝）

嘉義市政府斥資2億672萬為全市各國中小裝設冷氣及新風換氣系統，各校陸續進行改善電力線路及建置能源管理系統，教育處24日表示有20校預計今年底完成安裝冷氣，市長黃敏惠說，感謝議會支持預算，共創孩子就學好環境。

教育處統計，各國中小預計採購1658台冷氣（26校6632萬元）、881組新風換氣系統（28校3083萬5000元）、電力線路系統改善（28校1億775萬餘元）。

黃敏惠表示，預算通過，市府最大考驗就是用合理價格做出最好品質的施政，教室全面裝冷氣及新風換氣系統，讓教育現場的環境品質更好，府會一條心，家長放心，孩子開心，這就是「教育五心政策」中的貼心政策。

議長莊豐安說，市府提出好的政策，市議會全力支持，府會同心努力，期許市府依進度做出好品質的工程。

教育處長林立生說，冷氣機與新風換氣系統均採用聯合採購與最有利標決標，10月8日已上網招標，30日開標，年底前可望有20校安裝冷氣，新風換氣系統將於11月中旬上網招標，12月開標，明年夏季前所有學校安裝冷氣及新風系統。

孫貫志、蔡文旭、鄭光宏、傅大偉、陳家平等議員及家長協會理事長邵祈誠，關心收費與使用管理規範、保固期、濾網耗材保養維修費、電費補助、學校使用後檢討評估、廠商維修效率等問題。

林立生說，教育處統一訂立收費標準及管理規範供各校依循，要求廠商最優惠的保固期、有狀況即報即修，新風系統的濾網耗材費及維修費將審慎研擬。

(中時 )