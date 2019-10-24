基隆市議會今年歡慶69歲生日，並在24日舉辦議會慶，議長蔡旺璉、市長林右昌、國民黨立法委員參選人宋瑋莉等議員出席同慶，現場也開啟上屆議員於四年前放進時光膠囊的許願條。（吳康瑋攝）

基隆市議會今年歡慶69歲生日，並在24日舉辦議會慶，議長蔡旺璉、市長林右昌、國民黨立法委員參選人宋瑋莉等議員出席同慶，現場也開啟上屆議員於四年前放進時光膠囊的許願條。（吳康瑋攝）

基隆市議會今年歡慶69歲生日，並在24日舉辦議會慶，議長蔡旺璉、市長林右昌、國民黨立法委員參選人宋瑋莉等議員出席同慶，現場也開啟上屆議員於四年前放進時光膠囊的許願條。（吳康瑋攝）

基隆市議會今年歡慶69歲生日，並在24日舉辦議會慶，議長蔡旺璉、市長林右昌、國民黨立法委員參選人宋瑋莉等議員出席同慶，現場也開啟上屆議員於四年前放進時光膠囊的許願條。（吳康瑋攝）

基隆市議會今年歡慶69歲生日，並在24日舉辦議會慶，議長蔡旺璉、市長林右昌、國民黨立法委員參選人宋瑋莉等議員出席同慶，現場也開啟上屆議員於四年前放進時光膠囊的許願條。（吳康瑋攝）

基隆市議會今年歡慶69歲生日，並在24日舉辦議會慶，議長蔡旺璉、市長林右昌、國民黨立法委員參選人宋瑋莉等議員出席同慶，現場也開啟上屆議員於四年前放進時光膠囊的許願條。（吳康瑋攝）

基隆市議會今年歡慶69歲生日，並在24日舉辦議會慶，議長蔡旺璉、市長林右昌、國民黨立法委員參選人宋瑋莉等議員出席同慶，現場也開啟上屆議員於四年前放進時光膠囊的許願條。蔡旺璉表示，十月就是中華民國的光輝月份，而市議會的會慶也搭上這一連串的慶祝活動，他相信海洋城市的對市民朋友都會以歡欣鼓舞的心情來迎接這個屬於全體市民的民主大喜事。

蔡旺璉表示，基隆市議會成立於民國39年，回顧過去在議員們努力的問政下，將民主的殿堂，訂下最堅實的制衡制度及透明問政議事制度。他指出，所謂的民主就是庶民政治，議會不僅是表達意見的對流平台，更遵從「庶民表達民意，代議士反映民意、匯流民意」，並以此監督和制衡行政權，帶動市政建設的進步。

蔡旺璉說，至今可看到市府的各項民調已擺脫後半段的窘境，但他認為這樣還不夠，並期盼在不久的將來，基隆的各項評比可以成為真正的「台灣頭」，蛻變成台灣進步的火車頭，而這也是他為基隆市議會所許下的願望。

去年立委選舉失利的綠營老將陳東財，現場拿出他投下的許願時光膠囊，並唸出當年他寫下的「2015年蔡英文當選總統」竟然實現了。他開心地說「這張紙條也代表小英會繼續連任」。但現場不少人對他質疑說「你立委沒選上，這樣講不吉利吧！」

宋瑋莉表示，自己四年前寫下希望未來期望打造一個美滿、幸福及快樂且充滿活力的城市。她也現場問大家是否感受基隆比以前更充滿快樂、活力，而出席的來賓也熱情地大聲回應「有！」她也指出，自己在當議長的期間，也盡力將基隆的美及活力帶領到全國，所以評鑑出來的結果，是令基隆值得驕傲的「Number One！」。國民黨過去榮獲八連霸的市議員鄭林清良也上台秀出自己的許願時空膠囊，不僅祝福基隆市政可以一路扶搖直上，她也為宋瑋莉加油打氣，並邀請大家一起給予她最大的支持。

(中時 )