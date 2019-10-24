台中榮民總醫院推廣食道癌術後加速康復療程（ERAS），結合復健科、呼吸治療科、營養師、麻醉科醫師等共同合作，為病患量身製定手術前、中、後治療方案；胸腔外科醫師李明璟鼓勵患者，術前加強營養，增加身體機能與提升免疫力，降低術後併發症、加速傷口癒合、減少住院天數。

台中榮總胸腔外科醫師李明璟指出，食道癌是台灣男性10大癌症死亡原因第5位，近幾年，好發年齡約30至40歲間，有逐漸下降趨勢，每年逾2500多名新病例發生，其中不乏與抽菸、喝酒、檳榔有關，另飲食習慣的改變，例如刺激性的食物也會導致發生食道癌機率。

醫師李明璟說，除了引進微創手術或機器人手臂輔助食道癌切除手術，加速康復療程（ERAS）是1整套治療計劃，手術前要戒煙戒酒，保持樂觀的心態面對疾病，在復健科和呼吸治療科醫師的指導下，病人多運動、做呼吸訓練，手術後第8即可出院返家，住院天數下降約60％、併發症下降10％。

醫師李明璟表示，如果能在手術之前把病人的生理和心理調整到最佳的狀態，手術的成功率能夠明顯的提升。這就像是要去參加馬拉松的長跑，一定要經過比賽前期的訓練計劃，提升個人的能力之後才有可能完成。

(中時 )