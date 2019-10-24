傳單也被網也轉貼到臉書粉專芳苑人的大小事，吸引不少網友在下方留言，引發正反兩方網友論戰。(翻攝自臉書／吳建輝彰化傳真)0

火葬場是否興建在芳苑，民眾看法兩極，有民眾指出有需要，但相關配套措施可能地方政府需要出面溝通協調。(翻攝自臉書／吳建輝彰化傳真)

前陣子不斷遭網友調侃，用一句話惹怒彰化人的就是「彰化沒有百貨公司」，但是你知道擁有百萬人口的彰化，除了沒有百貨公司，也是全台唯一沒有火葬場的縣市，但其實早在20多前內政部就編列5千萬預算，預計在彰化殯儀館現址興建火葬場，但遭當地居民反彈而作罷，直到今日彰化的火葬場依然是每任縣長的燙手山芋。

全台共計有37座火葬場，彰化是唯一沒有火葬場的縣市，縣內一年約有1萬名往生者，約9成遺體都選擇火化，但是彰化沒有火葬場所以只能拜託鄰近縣市幫忙，而普遍民眾認為火葬場是嫌惡設施，會影響房價及空氣、噪音汙染，但真正讓民眾害怕的其實是心理恐懼，老一輩的人認為會不吉利甚至觸霉頭。

日前芳苑鄉民流傳一張「芳苑鄉興建火化場回饋機制規劃方案」的傳單，據了解該傳單為芳苑公所印製用來「試水溫」，因為公所有意爭取火葬場到芳苑，因此先拋出利多想看鄉民的反映，傳單內容指未來火葬場將設置在芳苑第六公墓，鄉民除享有大體處理費的優惠外，甚至還有每年4百萬的回饋補助款，用來改善地方建設及公共設施，消息一出引發當地民眾熱議。

芳苑鄉公所秘書劉誌賢表示，目前其實都還在研議中，未來如真的要蓋也是1~2年後的事情了，希望透過簡單調查及釋放利多了解民眾看法，火葬場確實有興建必要，但如何讓民眾解除心理的疑慮，這是公所及縣府需要來做努力的。

府內知情人士透漏，其實有不少鄉鎮都有意爭取火葬場，畢竟未來能為地方帶來可觀收益，但往往只要地方民代拋出相關議題，就會慘遭當地民眾強烈抗議，甚至引發抗爭及流血衝突，通常都是由無爭取連任地方首長才敢提出，畢竟不能跟選票過不去。

(中時 )