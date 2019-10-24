台南新營火車站因緊鄰鬧區停車不易，通勤時間交通阻塞問題嚴重，新營區公所與中華電信公司協調，認養三民路一處土地闢建為公有停車場，以解決停車問題，從去年底開始對外開放，為避免遭到長時間占用及影響停車業者權益，公所設置相關通行設備，11月起將酌收清潔費，以次計費且1小時內離場免費。

這處公有停車場距離新營火車站不到100公尺，地主為中華電信公司，空地面積約1800坪，原為出租用途，中華電信收回後用於停放工程車等，腹地廣大，因在地里長、民眾反應停車問題，新營區公所去年底與中華電信協調，認養土地並闢建為停車場。

新營區長魏文貴表示，停車場啟用之初設備還未完備，因此開放民眾免費停車，經過向市府爭取修繕經費到位後，重新規畫停車格，包括小型車格85格（含2格身障停車格，2格婦幼停車格，2格綠能停車格），機車格448格（含10格殘障停車格，10格綠能停車格），免費自行車格126格，並加裝監視及出入管理設備，在不與民爭利及避免遭到部分民眾長期占用的考量下，在11月起以使用者付費原則，酌收清潔費。

魏文貴說，收費方式自動化，收費標準則採計次收費，機車每次收取10元、汽車每次收取30元，若隔夜停放則重新計費，汽機車停放後在1小時內離場均免費，以優惠短時間停放，未來將有助於年假或連假期間紓解停車潮，既便民也促進火車站周邊商機。

(中時 )