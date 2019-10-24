基隆市政府24日舉辦第五屆長照服務績優人員表揚，副市長林永發親自頒獎給今年得獎者，感謝用心投入長照服務領域，讓失能長輩獲妥適照顧，同時改善家庭照顧生活品質。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府24日舉辦第五屆長照服務績優人員表揚，副市長林永發親自頒獎給今年得獎者，感謝用心投入長照服務領域，讓失能長輩獲妥適照顧，同時改善家庭照顧生活品質。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府24日舉辦第五屆長照服務績優人員表揚，副市長林永發親自頒獎給今年得獎者，感謝用心投入長照服務領域，讓失能長輩獲妥適照顧，同時改善家庭照顧生活品質。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為肯定長照服務人員，平時的辛勞奉獻，基隆市政府24日舉辦第五屆長照服務績優人員表揚，副市長林永發親自頒獎給今年得獎者，感謝用心投入長照服務領域，讓失能長輩獲妥適照顧，同時改善家庭照顧生活品質。他指出，基隆市老年人口逾16％，其中失能或行動不便需人照顧者有一萬多人，今天頒發專業服務獎、服務模範獎及長照好友獎三大獎項，鼓勵並肯定大家在長照領域服務的優良貢獻，期盼機構間彼此合作，建構更完善社會服務網絡。

社會處表示，這些獲獎者，背後都有溫馨感人小故事，獲專業服務獎的聶滿生，目前擔任基隆松濤老人長期照顧中心護理長，於護理界服務年資達34年，其中長照服務經驗已有16年，全力配合機構與社會處社工轉介緊急安置個案的照顧，並不遺餘力，也樂於教導新進人員及輔導技術不熟之工作人員；與住民家屬建立良好照顧關係，獲得住民及家屬們信任，服務期間中多次接獲家屬讚揚及感謝。

榮獲「專業服務獎」，為從事長照服務專業社工及醫事人員，有顏麗君、沈哲宇、聶滿生、林永樹、洪宛萱、王新雁、蔡宛珍，共7人獲獎；在「服務模範獎」方面，為領有照顧服務員結業證書或單一級技術證照之照顧服務員，由基隆市長照服務提供單位推薦者，計有謝秀如、張美玉、賴秀芬、連雪鳳、徐寶銖、何美珠與曲春燕、鄭杏梵、曾素慧、榮華珍等，共10人獲獎。

獲獎的10位照顧服務員，服務資歷從1年到14年不等，有多位都是從照顧家人後，深感照顧專業的需要，而一路投入照服員的行業。其中資歷最深的謝秀如已有14年之久，仍維持著熱心、耐心及充滿愛心，在服務過程也會不斷精進自己照顧技巧，持續充實專業知能，並應用在工作上，為使居服工作更具前瞻性。

至於「長照好友獎」，則表彰過去在基隆長照服務1.0及現今2.0推動上顯著貢獻者，包括財團法人華山社會福利慈善事業基金會、長庚醫療財團法人基隆長庚紀念出院服務中心、基隆市全民勞工總工會。市政府期待有更多友好伙伴持續參與長照服務業務。

社會處長吳挺鋒也強調，為號召更多優質人力投入長照服務行列，明年度將持續辦理照顧服務員訓練課程，歡迎有興趣從事者踴躍報名參加，洽詢電話2455-2527。此外，家中如有失能失智者，有申請長照需求的市民朋友，歡迎撥打免付費電話「1966」長期照顧服務專線，將有照管中心專人為您服務，維護穩定良好照顧品質，協助減輕家庭負擔。

(中時 )