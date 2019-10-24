我國旅美職棒球星王維中日前第1次看到亞錦賽中華隊投手劉致榮的投球，在得知他要前往美國職棒發展時，王維中建議劉致榮最重要的是融入隊友，不能融入隊很難在球隊生存。

王維中看到自己的哥哥王躍霖入選世棒12強賽中華隊，他說，看到哥哥選進中華隊，最高與的應該是他，其實他希望與哥哥一起進中華隊，雖然他沒有進中華隊、可是看到哥哥再進中華隊，很替哥哥高興。

平時王維中與王躍霖都會互相問候生活狀況，兄弟倆感情不錯，對於自己有沒有想打12強賽？王維中認為，時間拖到現在他是沒機會了，因為很久沒丟球，要他馬上調整也來不及。

對於今年亞錦賽MVP劉致榮的印象，王維中表示，他也是在這個比賽才知道他、看過他，球投得很快，而亞錦賽中華隊拿到冠軍，王維中也不忘吹捧2010年在加拿大奪得世界青棒賽冠軍，他說，如果兩隊交手，他覺得應該當年有林子偉在的青棒隊會贏球，因為林子偉太強了。

由於劉致榮即將出國打球，王維中給他的建議是如何跟隊友相處！他說，能夠跟隊友相處好就不會害怕，這也是他當時出國遇到的重要問題。

王維中以過來人的心情指出，如果沒融入隊友，與隊友相處不好就沒有辦法放開手腳丟球，如果什麼事都不敢做，就會覺得投手丘上只有你一個人，得不到隊友任何支持。

今年球季結束後，王維中仍屬海盜隊球員，除非海盜隊把他移出40人名單，至於明年的計畫，他說，明年不會太大改變，全看球隊賦予他的角色，每個角色他都要盡力去扮演，盡全力投球。

(中時電子報)