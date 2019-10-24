台灣人口高齡化時代來臨，政府推動長照2.0計畫中，迫需照服人才，台南市年底前要完成「一區一長照」目標，要先解決照服市場缺工問題，台南市勞工局來不及開辦班培訓，24日邀集機構與學校共8個單位，透過學校教學、機構實習與人才留用，擴增專業照服人力。

台南市勞工局今年開辦照服員專班，全年培訓1086人取得結業證書，照服市場仍短缺661人，其中以類似養老院、護理之家機構，需要輪3班工作，流動性最高。

台南市目前有15％（約30萬）65歲以上人口，未來老年人數仍持續上升，照服業經濟市場龐大，相關業者也不停增設擴張，台南市的日照中心明年將從217間增加到243間，人力市場最短缺的就是需要有證書的照服員。

因為日照中心過度集中人數多的行政區，台南市長黃偉哲指示全市年底前要完成「一區一日照」目標，為了解決照服人才短缺問題，台南市勞工局來不及開班培訓，找來3家機構、3家大學與2家專科學校協助實習與教學，民眾可透過在機構實習、在學校上課，直接取得照服員證書。

這8家機構包括麻豆新樓護理之家、樹河社福基金會附設悠然山莊安養中心、衛福部臺南醫院3家機構與中華醫事科大、長榮大學、嘉藥大學3家大學，及臺南護專、敏惠護專2家專科學校一共8個單位，24日與黃偉哲一同簽署「培育人才合作備忘錄」，一起攜手培育長照人才。

台南市勞工局表示，台南市照服員薪資市場平均每月都在3萬以上，有些業者更開出4萬多聘請照服員，民眾可多詢問業者開出的職缺條件。

(中時 )