陳昇25日將推出全新專輯《七天》，今晚將在Legacy Taipei舉辦新歌演唱會。今年也是他連續第26年舉行跨年演唱會《逃跑的日子》，今舉行記者會發布，聊到歷年來皆會邀請「寶島歌王」文夏來演唱會，但日前文夏遭人下毒，陳昇說當下有致電關心，更問文夏妻子文香「要不要烙兄弟幫忙」，對於文夏遭害忿忿不平。陳昇感概說，這10年來都在送長輩走，接下來送平輩、或被送走，夜深人靜總會感觸很多，而積怨越多，套句李宗盛大哥所言「既然青春留不住」，陳昇接話「老子就玩得更兇」！

至於是否有提前想過身後事？陳昇笑說，有跟樂手老師說好，萬一哪天怎麼了，「A片放哪都知道吼，先幫我銷毀」。更聊到日前舉行出道30週年演唱會「華人公寓」靈感，是來自上張專輯赴日本北海道函館拍攝，看到當地「華人公墓」所延伸的，更希望自己死後可以葬在函館，「不是跟華人葬一起，那邊有很多外國人」。

媒體詢問走後會留給老婆什麼？陳昇說，「全部都給她，受益人都寫她」，甚至講到曾有次吵架，「我就跟她說，版權都可以給你，你給我一台腳踏車就好，兒子來作證」。如此熱愛腳踏車，他說，腳踏車是很神奇的工具，騎在路上可以跟人打招呼，最近本來想要騎車流汗，不過因為秋天到了流不出汗，笑言自己到秋天都會「起秋」，更露出神秘笑容「不一定會騷擾老婆，可能去騷擾別人」。

而日前他有次跟樂手吃宵夜，突發奇想把編曲費通通領出來給樂手，剛好領錢時間是過12點，把當天扣打全領光，中午睡醒後發現身上只剩11元跟悠遊卡，提款卡領不出錢，連經紀人也不理他，他讓苦笑「突然覺得很悲傷」。陳昇2020跨年演唱會12月30日、31日於台北國際會議中心TICC舉行，購票請洽udn售票網站、7-11 ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET，門票熱賣中。

(中時 )