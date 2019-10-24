國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示要幫嘉義茶農賣茶，喊出「凡是用筷子的地方都要賣」，不過農委會農糧署副署長蘇茂祥今天指出，目前台灣茶葉環境相當不錯，近年來外銷數字屢創新高，產值超過30億。

韓國瑜昨天到嘉義竹崎、中埔、梅山等地與農民座談，聽到不少農民反映因陸客不來，導致茶葉賣不出去，對此蘇茂祥回應，目前台灣茶葉外銷成績亮眼，去年出口高達8000多噸，總值超過新台幣30億元。

蘇茂祥表示，阿里山茶葉的銷售幾乎沒有甚麼問題，自2017年起台灣的茶葉貿易逆差已獲改善，預估今年也將持續成長，未來會持續拓展將阿里山茶銷往日本、大陸以及美國等地。

茶葉改良場場長蘇宗振說明，大阿里山茶區包含竹崎、梅山等地，規模大約1800公頃，平均年產2000噸的茶乾，年產值約74億元，內外銷比大約是8：2。

場長透漏，阿里山茶屬於高山茶，特色是部分發酵茶，具甘甜、甘醇以及特殊的香氣，目前主要市場還是在大陸，未來會結合大數據科技協助茶農轉型智慧耕種，並積極舉辦推廣活動，盼能將市場拓展至歐美。

(中時 )