內政部長徐國勇今日受訪時，中國時報記者提問質疑徐國勇說政府政策前後一致，是否「睜眼說瞎話」，徐國勇竟然回頭怒轟：「問一個部長，不要問什麼睜眼說瞎話，客氣一點！」對此，國民黨總統參選人韓國瑜為中時記者抱不平，認為堂堂內政部長居然用這麼粗暴的口吻回嗆記者，是不良示範，此例一開對未來官員跟媒體間的互動都有不良影響，韓認為徐國勇應針對這種不妥當的態度正式道歉。

正在雲林環島傾聽之旅的韓國瑜說，針對今天內政部長徐國勇今天被中時記者問，為何對陳同佳案件前後態度不一，「沒想到堂堂內政部徐國勇部長，居然用這麼粗暴的口吻來回嗆記者，我覺得這是非常不好的示範」。

他認為，部長跟新聞界之間互動，大家應該可以理性，把心裡面的話講出來，沒必要用這麼蠻橫的態度，這種例子一開，對未來官員跟媒體之間的互動，都會有不良的影響，所以他呼籲徐國勇應對今天這種不妥當的態度，正式提出道歉。

(中時 )