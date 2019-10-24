「石岡壩管理中心暨大甲溪水資源館」24日啟用，立委江啟臣入內參觀及體驗。（陳淑娥攝）

「石岡壩管理中心」歷時2年多重建24日終於啟用，除了具有水源調度中心功能外，更設置水資源教育館及大甲溪展覽館，並結合甫啟用「石岡壩水源特定區水資源回收中心」環境教育設施場所，將成為台中山城地區的重要入口。

立委江啟臣指出，舊有石岡壩管理中心建築逾40年歷史，在歷經921強震後，建築主體有安全疑慮成危樓狀態，當時在立法院積極協調中央部會，爭取石岡水壩升級成環境生態教育中心。

這一天等了4年！江啟臣表示，「石岡壩管理中心」位於舊管理中心右側，是一棟地面3層樓建築物，建設總經費2.2億元，包括土建工程、營管系統及展示館。除具有水源調度中心功能外，更設置水資源教育館及大甲溪展覽館，結合今年剛啟用「石岡壩水源特定區水資源回收中心」環境教育設施場所，將扮演山城觀光重要平台。

江啟臣說，他也爭取經費建設「豐原水資源回收中心」，成功打造旱溪整治美化及葫蘆墩左岸綠美化，希望政府相關單位應善用優勢，將水利建設與觀光結合成為帶動地方繁榮的正面資產，讓豐原山城民眾都能夠幸福加乘。

(中時 )