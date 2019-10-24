宋慧喬笑起來宛如鄰家女孩。（圖／取材自宋慧喬Instagram）

南韓女神宋慧喬（喬妹）與宋仲基離婚後，喬妹寄情於工作，她陸續飛往大陸三亞、法國摩納哥出席活動，日前並在首爾低調出席珠寶非公開晚會，宋慧喬大開深U絕美亮相，而喬妹稍早也在IG曬甜笑照，畫面絕美。

宋慧喬日前以一襲深U黑色連身裙，微露酥胸和美背亮相，瘦了一圈的喬妹招牌清純氣質依舊，而她稍早則在IG限時動態曬燦笑照，心情不錯的宋慧喬露出甜笑，看起來宛如鄰家女孩，喬妹美出新高度更是電暈眾人。

(中時電子報)