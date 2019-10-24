交通部觀光局自9月起推出秋冬國旅補助計畫，為進一步振興溫泉產業，觀光局今日宣佈，只要在11月到12月間，使用國旅補助住宿，就可憑發票免費泡湯，目前全台共120餘家溫泉業者參與活動。溫泉協會指出，全台19個溫泉區各有100萬元經費，用完後可再提出申請計畫。

觀光局投入200萬元，大幅提升「台灣好湯」網站，裡面總覽211家溫泉業者資訊，使用者能透過手機、電腦定位，由系統自動推薦附近的溫泉業者及相關優惠訊息，網站也加入許多網紅影片分享、網路遊戲。觀光局還找來知名網紅「木曜四超玩」團隊等，宣傳我國溫泉的魅力。

此外，交通部長林佳龍在8月與觀光業各大代表餐敘時，溫泉觀光協會理事長李吉田也建議，因為時序已近秋冬，應比照遊樂園優惠模式，提供溫泉產業相關優惠，刺激溫泉飯店與周圍景點景氣。

觀光局副局長張錫聰今日表示，民眾若在11月1日至12月30日間，有使用國旅補助住宿旅館，就可憑發票享有泡湯優惠，可免費泡一次大眾湯，或是泡個人湯屋折抵200元。

目前全台共392家溫泉旅館有溫泉認證標章，李吉田指出，其中共約有120餘家、3成的溫泉業者參與本次優惠活動，且有大眾湯的溫泉旅館多數都有參加，而全台19個溫泉區，參與率也高達9成以上，每個溫泉區經費100萬元，若經費用罄可再提申請計畫。民眾只要拿著11月以後住宿發票，泡湯結帳時就可直接免費或折抵200元。

李吉田表示，參與的業者數目會越來越多，補助可成為一大誘因，讓民眾注意到溫泉旅遊，正好近期日夜溫差大，更可刺激民眾泡湯消費。張錫聰表示，溫泉優惠措施不只可吸引民眾住宿，也可帶動溫泉區周邊美食、農特產、遊樂、市集等觀光產業，一定可帶動經濟效益。

(中時 )