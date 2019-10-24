早期客家人生男丁，會製作新丁粄祭祀謝天，並分送親友，如今這項客家傳統文化已逐漸失傳，獅潭新店社區舉辦活動復興。（新店社區發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉新店社區傳承客家文化，26日在義民廟前廣場舉辦客家戲曲演出，精彩可期。（新店社區發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉新店社區傳承客家文化，26日在義民廟前廣場舉辦客家戲曲演出，精彩可期。（新店社區發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉新店社區發展協會，獲水土保持局台中分局農村再生計畫補助，將於25、26日在獅潭義民廟前廣場，舉辦「『印』頸文化・薪火相傳」活動。（新店社區發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉新店社區發展協會，獲水土保持局台中分局農村再生計畫補助，將於25、26日在獅潭義民廟前廣場，舉辦「『印』頸文化・薪火相傳」活動，以客家逐漸失傳的「打新丁粄」為主軸，配合踩街、伯公巡禮、傳統祭祀文化、客家採茶戲、八音表演等，傳承推廣客家文化。

「打新丁粄」是客家庄的特有文化，新店社區發展協會理事長蕭芳纓指出，早期客家人為祈求新生男丁平安長大，會將糯米打成米粄，利用板模印上烏龜象徵長壽，用來祭祀謝天後，分送親戚、鄰里報喜，象徵父母對家中添丁的喜悅，及對孩子的期許，但這項傳統已逐漸失傳。

新店社區肩負傳承客家文化使命，連續舉辦7年薪火相傳活動，除了演繹傳統客家戲曲，今年改變去年僅彩繪新丁粄方式，25日將由新丁粄達人，帶領獅潭國中、小學、永興國小及豐林國小等，約200名師生，親手捏打新丁粄，傳承客家傳統文化，另於26日提供新丁粄及農特產品展售。

蕭芳纓表示，26日千歲團特色踩街，展現濃濃在地特色與客家味，為推廣客家傳統戲曲，此次演出的客家採茶戲，不只有80至90歲的長者，也有6至10歲的孩童，老、中、青演員同台演出，盼能代代相傳，另有傳統臉譜DIY等活動，歡迎全國民眾來訪獅潭，體驗客家「硬頸」精神。

(中時 )