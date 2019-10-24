施鴻森聽聞壽天棒球隊的困境後立刻慷慨解囊，親自到校捐助球隊59999元。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

施鴻森帶領馬拉威住民，在馬拉威惡地成功種出咖啡，也為當地的居民創造就業的機會。（施鴻森提供／袁庭堯高雄傳真）

遠赴非洲馬拉威種植咖啡豆的台商施鴻森，不但贊助當地孩童足球運動，回台參加「2019高雄國際食品展」時也不忘回饋家鄉，要捐出食品展一連四天的營業所得、贊助高雄市岡山區壽天國小棒球隊，協助來自偏遠山區的原住民孩子快樂打棒球。

壽天棒球隊多次代表台灣出征，曾獲亞太區少棒賽冠軍，孕育不少棒球明星，如職棒好手許基宏、藍寅倫，大聯盟的王維中等人。但現役小球員多半為偏遠山區的原住民，生活困頓，容易影響課業及練球，施鴻森聽聞球隊困境後慷慨解囊，日前不但親自到校捐助球隊59999元的經費，24日參加食品展更宣示，要為壽天棒球隊義賣咖啡義賣，希望拋磚引玉，協助球隊度過難關。

壽天國小校長潘芊邑對施鴻森的義舉表示感謝，潘芊邑表示，礙於經費不足，球員平時只能背著殘破的書包上學，甚至穿著破舊的鞋襪衣物練球，生活相當刻苦。施鴻森的義舉有如及時雨，協助棒球隊舒緩困境。

施鴻森遠赴1萬3百公里遠的馬拉威、挑戰種植咖啡，成功後不但銷售到全世界，也為當地居民創造就業機會。此外還在當地興建學校，協助公共場所建置太陽能系統，幫助社區發展，2019年更捐贈三座橋樑，讓當地居民免於洪水之苦。

施鴻森強調，堅持商業道德與企業責任是他經營事業的原則，希望透過實際的行動回饋社會和家鄉，幫助貧困的原住民孩童快樂上學、專心練球。

(中時 )