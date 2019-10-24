拉抬民進黨中台灣立委選情，不只蔡英文總統頻頻下鄉為黨籍立委參選人站台，民進黨主席卓榮泰24日也到台中，對於目前台中市8席立委席次、綠營有4加1名額，卓榮泰喊出「再往上小漲」的期盼，他說，希望尋求連任者嚴守住「衛冕者」防線，才能開拓新戰區。

卓榮泰24日下午為尋求連任的民進黨立委何欣純站台，他說，這次選舉定調為「護國會、保台灣」，不只總統政權要連任，國會選舉也盼多贏一些席次，以何欣純為例，她過去表現優秀，在婦幼、交通等各方向爭取許多建設經費，這區立委席次是中部領頭羊，相當重要。

卓榮泰強調，台中市立委有8個席次，民進黨在基礎上有4加1個名額、是過半的，未來希望在這個基礎上再往上小漲，而現任5區就是衛冕區，希望能嚴守住這條防線，才能有力量去新的戰區爭取勝利。

何欣純則說，每場選舉都是艱困的、選情瞬息萬變，票沒開出來都不知道會不會當選，呼籲選民不要隨意聽信民調，票要投給實實在在做事的人。

(中時 )