謝先生在出現記憶力減退的症狀時，被診斷為阿茲海默症，但在治療半年後，病情卻沒有好轉，甚至出現情緒起伏大、行為改變的症狀。經過精密檢查，才發現他罹患的不是阿茲海默症，而是較少見的額顳葉型失智症。換藥治療後，症狀才獲得控制。

台灣約有28萬名失智症患者，在人口老化的情況下，未來罹患失智症者會越來越多。台灣臨床失智症學會理事長、衛福部雙和醫院研究副院長胡朝榮表示，未來50年內，台灣的失智人口平均每天增加36人，等同每40分鐘就有1名國人確診失智症。

失智症需及早診斷治療，但卻不容易確診。林口長庚醫院核子醫學科主任林昆儒表示，晚發型阿茲海默症從出現到確診平均需耗時3年，早發型則需耗時4.2年；血管性失智症從出現到確診平均需耗時2.2年（晚發）及3.9年（早發）；額顳葉型失智症則分別需耗時3.3年（晚發）及6.4年（早發）。

以謝先生為例，剛就醫時常出現說話不斷重複、吃完飯卻忘記自己吃過飯等記憶力減退的症狀，診所、醫學中心的醫師都認為他罹患阿茲海默症。治療半年後，謝先生卻開始出現情緒起伏大、行為改變的問題，且病情加劇的速度相當快，令醫師懷疑他可能罹患的是額顳葉型失智症。

謝先生的女兒決定為爸爸自費安排類澱粉斑塊掃描，發現爸爸確實罹患額顳葉型失智症。醫師讓他停藥、換藥後，症狀才獲得控制。高雄醫學大學醫學系教授陳正生表示，對患者、家屬而言，了解罹患的失智症類型相當重要，因症狀不同，治療、照顧方式也不同。

胡朝榮表示，民眾若為早發型失智症，或失智症病程不典型（如：謝先生這類的狀況），建議可進行類澱粉斑塊掃描。因無健保給付，需自費約7萬元，各大醫學中心已有此項服務。

(中時 )