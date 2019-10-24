付費模式多元化，不少民眾都跟上潮流，以信用卡或金融卡付款。不過，日前就有位網友表示，自己平常消費以金融卡為主，但近日卻常聽到朋友說信用卡有多好用！讓他懷疑難道信用卡真得比較厲害？而網友則回應「消費模式」是關鍵。

昨天有位網友在Mobile01上PO文表示，從出社會到現在都沒辦過信用卡，而之前辦的卡都只有VISA金融卡，若平日要消費也都習慣從金融卡扣款，因為有多少刷多少的感覺比較實在。不過，近日原PO的朋友跑去當信用卡業務，不斷向原PO推銷信用卡的好，優惠一堆，還可以集紅利，水電費也可以繳等等的。讓原PO心生質疑，難道信用卡真得那麼神？

網友看完後紛紛回應，信用卡是附加價值高，支援的通路也多，所以比較實用。畢竟目前還是有不少通路是不收金融卡的。而且如果發生盜刷的悲劇，金融卡都會被鎖卡一陣子，屆時要領取現金也是很麻煩。更有網友推說，一般有很高優惠的神卡都是信用卡，而非金融卡。

不過也有網友透露，哪種卡好用真的取決於「消費模式」，即使信用卡有很多優惠，可以幫助省小錢，但如果你自制力很差，看到什麼就想買什麼，認為帳單下個月才來這類的人，擁有信用卡只會信用破產，刷爆卡，倒不如維持原先的消費模式，有多少花多少。

(中時電子報)