68歲的前議員陳東財（左）說自己長期運動，讓自己的體力就像6年級。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

立委蔡適應服務處與基隆港國際獅子會，宣導民眾注意三高與定期健檢。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

下周鋒面即將報到，基隆近來夜裡出現涼意，立委蔡適應與基隆港國際獅子會，邀請衛福部基隆醫院在街頭免費健檢，提醒天冷時易誘發中風、心肌梗塞，有心血管疾病患者及「三高」族群要定期健康檢查、正常服藥，冬天時做好保暖準備。

蔡適應服務處24日下午結合國際獅子會300F區第十三分區的仁愛、聯合、中山、快樂會等共5個獅子會，在基隆東岸廣場一樓舉辦「遠離三高、健康補給站」健康義檢社會服務，宣導國人預防高血壓、高血脂及高血糖、以及定期健康檢查的重要性。

活動邀請基隆醫院醫師及護理人員，免費為路過民眾檢測「身體質量指數」、「血壓」、「血糖檢測」、「腰圍」、「癌症」及「骨質密度」篩檢。社工師陳彥博表示，現代人生活飲食重鹹甜、少運動，務必每周貫徹「健康333」的運動觀念。

蔡適應後援總會執行長陳東財說，他長年培養運動習慣、擅長騎自行車、柔力球，讓他「60幾好像6年級！」強調蔡適應除提倡衛教之外，也向中央爭取了1億元經費改建市立田徑場，以及3700萬預算整建老舊的市立體育館，讓市民有更好的場館運動「顧健康」。

基隆港獅子會長柯俊吉表示，現代人由於工作較為忙碌，常常忘了要注意自己健康，等到身體發出警訊，通常已經來不及了，獅子會前輩發起街頭健檢活動，至今已是第16年，藉此提醒大家要隨時注意身體健狀況，並依檢查數據定期前往醫院做健康檢查。

(中時 )