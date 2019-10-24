由英國編舞家阿喀郎‧汗（左）的獨舞《陌生人》，將在台中國家歌劇院演出。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

英國編舞家阿喀郎‧汗以用超越理智的肢體語言與音樂，在《陌生人》獨舞中訴說印度士兵的故事。（陳淑芬攝）

英國編舞家阿喀郎‧汗（Akram Knam）以參與一次大戰印度士兵為主題的獨舞《陌生人》，甫獲今年的勞倫斯‧奧利佛獎舞蹈傑出成就獎。阿喀郎24日在台中國家歌劇院記者會中表示，傭兵投入別人的戰爭，卻又猶如陰影在「白人觀點」的史實中被遺忘，他將用舞蹈及音樂重塑被抹去的歷史傷痕。

阿喀郎出生於英國，擁有孟加拉血緣，他融合北印度傳統卡達克（Kathak）舞及西方當代舞蹈，在歐洲舞壇獨樹一格，多年來獲獎無數，並引起雲門舞集藝術總監林懷民注意，2002年受邀來台參加「新舞風」系列演出，曾與台灣多名優秀舞者合作過。

2014年是第一次大戰百年紀念，阿喀郎受英國「14-18 NOW」計畫委託創作，創作團體在印度士兵的書信中找到靈感，描述1名印度舞者經歷戰爭回到家鄉，戰爭的痛苦記憶如影隨形，他捲入別國的戰爭，以自己的身心來承擔，卻又被遺忘。

印度在百年前是英國的殖民地，曾有數百名的印度士兵被徵召去打戰，「士兵去打別人的戰爭，卻被白人寫下的歷史抹去」阿喀郎說，他的創作來自於對世界的理解及看法，過去是容忍的世代，新世代的人必須重新理解過去，以不同觀點重塑歷史，才能走向未來。

《陌生人》是阿喀郎個人獨舞生涯最後一支作品，他將劇場化為戰壕，用超越理智的肢體語言與音樂來訴說印度士兵苦痛的震撼力。阿喀郎說，他選擇將焦點放在對世界的關懷，以《陌生人》敘說隱藏在戰爭傷痕下的故事。《陌生人》將在10月26日、27日於台中國家歌劇院的中劇院演出。

(中時 )